قوي قحت تلغي الدعوة إلى العصيان المدني

ألغى قادة الاحتجاجات في السودان، اليوم السبت، الدعوة إلى عصيان مدني كان مقررا في 14يوليو، وذلك غداة التوصل إلى اتفاق مع المجلس العسكري الحاكم يتناول الخطوط الكبرى للعملية الانتقالية.
ونشر "تحالف الحرية والتغيير" برنامجا جديدا للتحركات اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي من دون أن يشير فيه إلى العصيان المدني والإضراب اللذين كان دعا إليهما في كل أنحاء السودان يوم 14 يوليو.
وبفضل وساطة تولتها إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، استأنف الطرفان مفاوضاتهما ووافقا الجمعة على أن يتناوبا على رئاسة "مجلس سيادي" يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام.
وأكد القيادي في "تحالف الحرية والتغيير" أحمد ربيع لفرانس برس السبت، إلغاء الدعوة إلى عصيان مدني بهدف "إفساح الطريق لتنفيذ الاتفاق".
وقال قيادي آخر هو خالد عمر، إن "العصيان والإضراب كان الهدف منهما تسلم السلطة المدنية، ويفترض أن هذا الهدف تحقق بالوصول للاتفاق".
وكانت الحركة الاحتجاجية نظمت بين التاسع والحادي عشر من يونيو عصيانا مدنيا تسبب بشلل شبه شامل في الخرطوم.
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