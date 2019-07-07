العدل والمساواة بجنوب دارفوريشيد باتفاق العسكري والتغيير

اشاد رئيس حزب العدل والمساوة القومي بولاية جنوب دارفورسيف الدين ادم صالح بقرار اطلاق سراح كافة اسري الحركات المسلحة ودعا الحركات المسلحة الى الانضمام الى السلام. وقال نحن مع المجلس العسكري لقناعات وطنية وقومية خاصة وأن هنالك حركات مسلحة لم توقع على السلام وندعو الي الاسراع فى تكوين حكومة التكنوقراط وقال إن انتخابات حرة ونزيهة هى الطريقة المثلى للتداول السلمي للسلطة .

ودعا سيف الدين الاحزاب السياسية بإعلاء قيم الوطنية واشاد بالاتفاق بين المجلس العسكري والتغيير ودعا الي اعلاه الروح الوطنية ونبذ الفتن .

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