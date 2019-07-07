مصادر تكشف موعد توقيع الاتفاق النهائي في السودان

وتوقعت المصادر حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الإثيوبي إدريس ديبي إتنو، ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، وممثلين من الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) الراعية للسلام، وعدد من ممثلي دول الخليج والدول العربية.
إلى ذلك، قال الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس المجلس الانتقالي في السودان، إنه «يجب العمل من أجل تحويل السودان إلى دولة قانون». وأضاف أن مرحلة جديدة من تاريخ السودان بدأت وتحتاج إلى تعاون الجميع.
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