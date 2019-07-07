إصابة 20 شخصا فى انفجار بمركز تسوق فى ولاية فلوريدا الأمريكية

هز انفجار قوى مركز تسوق فى ولاية فلوريدا الأمريكية الساحلية، ما أسفر عن اصابة 20 شخصا حتى الأن، وأكدت السلطات المحلية أن الحادث نجم عن انفجار غاز فى مطعم للبيزا موجود داخل مركزFountains Plaza للتسوق بمدينة بلانتيشن.

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