حركة الثورة الثانية ترحب باتفاق المجلس والتغيير

رحبت حركة جيش تحرير السودان الثورة الثانية بالإتفاق الذي تم بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوي إعلان الحرية والتغيير وقالت إنه اتفاق يهم كل الشعب السوداني الذي عاني كثيرا في الفترة الماضية .
وقال الأستاذ محمد إدريس عضو المكتب القيادي للحركة إن مطالب الشعب السوداني لا تتحقق إلا بالتوافق السياسي ونؤكد أن الثورة التي تفجرت كانت نتاجا لثورات ومجاهدات لكل القوي السياسية مما يدعو الى الإبتعاد عن إقصاء الآخر والعمل علي تقدم ونماء وازدهار البلاد .
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