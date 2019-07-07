فى ليلة مثيرة.. حامل اللقب والوصيف يودعان أمم أفريقيا 2019

وخسر منتخب مصر بشكل مفاجئ أمام منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 1 – 0، سجله اللاعب ثيمبينكوسي لورش فى الدقيقة 85 من زمن المباراة، التى أقيمت على ملعب "القاهرة".
وفى الإسكندرية ودع منتخب الكاميرون حامل لقب البطولة، أمام نظيره منتخب نيجيريا بنتيجة 3 – 2، فى مباراة مثيرة، سجل ثلاثية منتخب النسور الخضراء، أوديون إيجالو هدفين وأليكس أيوبى فى الدقائق 20، 63 و66 من زمن المباراة، بينما سجل هدفى منتخب الكاميرون ستيفان باهوكين وكلينتون موانجى فى الدقيقتين 41 و44 من زمن اللقاء.
يذكر أن منتخب الكاميرون قد توج بلقب نسخة 2017، بعد تغلبه على منتخب مصر بنتيجة 2 – 1، وهى البطولة التى استضافتها الجابون.
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