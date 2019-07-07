فى ليلة مثيرة.. حامل اللقب والوصيف يودعان أمم أفريقيا 2019

شهد السبت حدثا مثيرا فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بعد وداع منتخب الكاميرون حامل لقب نسخة 2017 ووصيفه منتخب مصر من بطولة أمم أفريقيا الحالية، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى.

وخسر منتخب مصر بشكل مفاجئ أمام منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 1 – 0، سجله اللاعب ثيمبينكوسي لورش فى الدقيقة 85 من زمن المباراة، التى أقيمت على ملعب "القاهرة".

وفى الإسكندرية ودع منتخب الكاميرون حامل لقب البطولة، أمام نظيره منتخب نيجيريا بنتيجة 3 – 2، فى مباراة مثيرة، سجل ثلاثية منتخب النسور الخضراء، أوديون إيجالو هدفين وأليكس أيوبى فى الدقائق 20، 63 و66 من زمن المباراة، بينما سجل هدفى منتخب الكاميرون ستيفان باهوكين وكلينتون موانجى فى الدقيقتين 41 و44 من زمن اللقاء.

يذكر أن منتخب الكاميرون قد توج بلقب نسخة 2017، بعد تغلبه على منتخب مصر بنتيجة 2 – 1، وهى البطولة التى استضافتها الجابون.