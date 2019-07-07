حارس جنوب أفريقيا: أقصينا محمد صلاح وعلينا أن نثق أكثر في انفسنا

أعرب رونوين ويليامز حارس مرمى جنوب أفريقيا عن سعادته الكبيرة بالفوز على مصر والتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

وتغلب جنوب افريقيا على مصر بهدف دون رد ليتأهل لمواجهة نيجيريا في ربع النهائي يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة.

وقال ويليامز عقب المباراة: "لم نلعب جيدا في الدور الاول لكننا تحضرنا جيدا لمواجهة مصر وعلينا ان نثق في انفسنا اكثر في المباريات المقبلة."

واضاف: "لم تكن مباراة سهلة على الاطلاق امام ملعب ممتلئ بالجماهير وفريق يضم محمد صلاح افضل لاعب في افريقيا نحن سعداء الغاية باقصاء فريق كبير بحجم مصر وسط جماهيره."

