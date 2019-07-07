وتغلب جنوب افريقيا على مصر بهدف دون رد ليتأهل لمواجهة نيجيريا في ربع النهائي يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة.
وقال ويليامز عقب المباراة: "لم نلعب جيدا في الدور الاول لكننا تحضرنا جيدا لمواجهة مصر وعلينا ان نثق في انفسنا اكثر في المباريات المقبلة."
واضاف: "لم تكن مباراة سهلة على الاطلاق امام ملعب ممتلئ بالجماهير وفريق يضم محمد صلاح افضل لاعب في افريقيا نحن سعداء الغاية باقصاء فريق كبير بحجم مصر وسط جماهيره."
كانت هذه تفاصيل خبر حارس جنوب أفريقيا: أقصينا محمد صلاح وعلينا أن نثق أكثر في انفسنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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