200 منظمة توقع وثيقة دعم للتنمية والديمقراطية

وقعت أكثر من 220 منظمة طوعية وطنية وخمس شبكات جغرافية على وثيقة دعم التنمية والديمقراطية لعام 2019. وقال السيد جبر الدار التوم مندر الناطق الرسمي باسم تحالف منظمات المجتمع المدني السوداني (تمام) إن مضامين الوثيقة تحدثت عن مبادرة وثيقة المنظمات لدعم للتنمية والدمقراطية و إشاعة قيم التصالح والتسامح والمحافظة على النسيج الاجتماعي السوداني.

كما رحب التحالف بالاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير من أجل ااشاعة السلام والديمقراطية بالبلاد. كما رحب التحالف بإطلاق سراح أسرى الحركات المسلحة.

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