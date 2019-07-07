ووقع الفرنسي البالغ من العمر 21 عاما عقدا مع النادي اللومباردي لخمسة أعوام بعد أن أمضى الموسم الماضي معارا من ريال مدريد الى منافسه المحلي ريال سوسييداد حيث سجل هدفا في 28 مباراة.
ولم يخض هرنانديز سوى 23 مباراة رسمية مع الفريق الأول لريال مدريد منذ انتقاله اليه عام 2017 من الجار اللدود أتلتيكو مدريد، حيث لعب مع الفريق الرديف بعد أن تدرج في صفوف الفرق العمرية بين 2007 و2015.
ويمر ميلان في مرحلة انتقالية صعبة بعد رحيل المدرب جينارو غاتوزو والاستعانة بماركو جامباولو لخلافته، كما أن النادي اللومباردي استبعد من مسابقة "يوروبا ليغ" للموسم المقبل بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.
كانت هذه تفاصيل خبر ميلان يضم تيو هرنانديز من ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.