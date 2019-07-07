مبروك.. المريخ اول بطل للممتاز بعد سقوط المخلوع

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
توّج المريخ بطلاً لبطولة الدوري الممتاز بعد تعادله من دون أهداف أمام الهلال في المباراة التي جرت مساء اليوم”السبت” ضمن المرحلة السابعة باستاد الخرطوم.
واستفاد المريخ من تفوّقه على الهلال بفارق نقطتين في ترتيب الدوري بعدما حصد”19″ نقطة، مقابل”17″ نقطة للهلال.
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