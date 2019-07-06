على غرار سناب شات.. جوجل تختبر تأثيرات لتطبيق Messages

نظرًا لأن جوجل قد أعدمت خيارات المراسلة الخاصة بها، وأبقت على تطبيق واحد في المقام الأوّل وهو Messages.

فلا غرابة في أن التطبيق قد واصل الحصول على ميزات جديدة، على سبيل المثال أصبح يدعم مؤخرًا خاصية الـ RCS والتي تُعد ميزة مفيدة جدًا.

ومع هذه الخاصية سيتم الاستفادة من ميزات مثل الدردشة الجماعية وتبادل الصور والفيديوهات عالية الدقة وإرسال الملفات الكبيرة الحجم.

ناهيك عن إيصالات القراءة وإعلامات الكتابةإلى جانب القدرة على إرسال الرسائل عبر الشبكة اللاسلكية وبيانات الجوال، وغير ذلك من المزايا الأخرى.

ذات صلة: Android Messages تطبيق التواصل الافتراضي في أندرويد يدعم الرسائل الغنية RCS

واليوم، تقوم الشركة باختبار ميزة أكثر امتاعًا، والمُتمثّلة في دعم تطبيق Messages للتأثيرات المشابهة لتأثيرات سناب شات.

Advertisements

وكما هو ملاحظة أعلاه، هذه النسخة ما هي إلّا محضّ اختبار، لذلك فهي غير متاحة حاليًا لجميع المستخدمين.

عمومًا، يظهر هذا الخيار الجديد في عدسة الكاميرا بجوار الصور والفيديو.

ومن التأثيرات التي لاحظناها، تأثير الألعاب النارية وتأثير البالونات، وأشياء أخرى يمكنك مشاهدتها عبر مقطع الفيديو أدناه.

كما ويُمكن أن تصبح التأثيرات معقدة إلى حد ما، مع ظهور عناصر ثلاثية الأبعاد مثل أجنحة ملاك وبالونات واقعية وراء جسمك وغير ذلك الكثير.

ولم تعلن شركة جوجل عن موعد تعيين هذه الميزة للوصول إلى جميع المستخدمين، ولكن من المؤكد أنها لن تكون حاضرة خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة، فهي في مراحل الاختبار الأولى.

ومع ذلك، وكما عودناكم سنتابع الأمور عن كثب ونُعلمكم بكل ما هو جديد فيما يتعلق بهذه الميزة على تطبيق الرسائل "Messages" في أندرويد