بي إم دابليو تعتزم إطلاق سيارات كهربائية بحلول 2023

تعتزم شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية "بي.إم.دبليو" إنتاج حوالي 25 سيارة تعمل بمحرك كهربائي بحلول 2023 منها 13 سيارة كهربائية تماما.
ومن المتوقع أن الشركة نمو مبيعاتها من السيارات في الأسواق العالمية بنسبة 1.8% سنويا إلى 11.8 مليون سيارة بحلول 2031.
كانت "بي.إم.دبليو" قد دخلت سوق السيارات الكهربائية عام 2013 من خلال السيارة "آي3" التي كشفت عنها النقاب لأول مرة في العاصمة البريطانية لندن، حيث كانت السيارة تعمل ببطاريات الليثيوم المؤين بطاقة 22 كيلووات/ساعة ومحرك كهربائي بطاقة 125 كيلووات وبقوة 170 حصانا ، وتستطيع السير حتى 160 كيلومترا قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها.
واستطاعت "بي.إم.دبليو" أن تُدخل المزيد من التحسينات على تكنولوجيا السيارات الكهربائية التي تقوم بتطويرها في ظل المنافسة القوية في هذا القطاع، وبخاصة من جانب الشركات الأمريكية واليابانية.
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