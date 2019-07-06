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مظاهرة تطالب بإجراءات رادعة لمنع قتل النساء في فرنسا

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طالب متظاهرون في باريس بإجراءات حكومية أشد صرامة لمنع الرجال من قتل زوجاتهم أو صديقاتهم أو شريكاتهم السابقات.

وسجلت في فرنسا أكثر من 70 حالة قتل لنساء حتى الآن في العام الجاري، وفق مجموعة على موقع فيسبوك تتابع تلك الحالات،

وهو ما يمثل ارتفاعا عن إحصائيات رسمية نشرت العام الماضي.

ويطالب عدد كبير من الأصوات باتخاذ إجراءات رادعة، حيث كثيرا ما تشمل عمليات القتل تلك نساء كن قد أبلغن الشرطة بالفعل عن

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