فرنسا وإيران تبحثان الشروط لاستئناف المحادثات النووية بحلول 15 يوليو

وقال مكتب ماكرون في بيان السبت، إن "رئيس الجمهورية اتفق مع نظيره الإيراني على أن يستكشف بحلول 15 يوليو شروط استئناف الحوار بين الأطراف ".
وأضاف البيان، أن ماكرون سيواصل المحادثات مع السلطات الإيرانية والأطراف المعنية الأخرى "للمشاركة في وقف تصعيد التوتر المرتبط بالقضية النووية الإيرانية".
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