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فرنسا وإيران تبحثان الشروط لاستئناف المحادثات النووية بحلول 15 يوليو

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت، إنه اتفق مع الرئيس الإيراني حسن روحاني على بحث الشروط اللازمة لاستئناف الحوار بشأن الاتفاق النووي بحلول 15 يوليو.

وقال مكتب ماكرون في بيان السبت، إن "رئيس الجمهورية اتفق مع نظيره الإيراني على أن يستكشف بحلول 15 يوليو شروط استئناف الحوار بين الأطراف ".

وأضاف البيان، أن ماكرون سيواصل المحادثات مع السلطات الإيرانية والأطراف المعنية الأخرى "للمشاركة في وقف تصعيد التوتر المرتبط بالقضية النووية الإيرانية".

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