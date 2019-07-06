عاجل.. إصابة جنود إسرائيليين بعملية دهس شرقي القدس

قالت الشرطة الإسرائيلية إن سيارة فلسطينية حاولت دهس شرطي بالقرب من ميدان تسوفيم في منطقة الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه لم يبلغ عن إصابات.
وأوضحت أن السيارة كانت متوجهة نحو حاجز تفتيش للشرطة بالقرب من ميدان تسوفيم، وأن "سائقها لم يستجب لأوامر الشرطة بالتوقف واستمر في القيادة باتجاه شرطي، بهدف دهسه".
وأشارت إلى أنه لم يبلغ عن أي إصابات، مؤكدة الشروع في عمليات مسح وتمشيط لرصد السيارة.
من جانب آخر، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحادث تسبب بـ4 إصابات.
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