ميسي يودع كوبا أمريكا ببطاقة حمراء

تعرض الأرجنتيني ونجم نادي برشلونة ليونيل ميسي إلى الطرد في لقاء منتخب بلاده أمام منتخب تشيلي في لقاء المركز الثالث من بطولة "كوبا أمريكا" المقامة في البرازيل.

النجم الأرجنتيني دخل في صراع مع لاعب منتخب تشيلي وقائد الفريق جاري ميدال في الدقيقة 37 من الشوط الاول.

والذي يشير لتقدم المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفين.

ليشهر حكم اللقاء الأوروغوياني ماريو دياز دي فيفار، البطاقة الحمراء بوجه كلا اللاعبين، ليتقدم لاعبو الفريقين لفك النزاع بينهما.

وكان منتخب الأرجنتين قد خسر مبارة الدور نصف النهائي على يد منتخب البرازيل بهدفين نظيفين ليلتقي مع منتخب تشيلي الذي خس بدوره بذات الدور من منتخب البيرو بثلاثة أهداف نظيفة.