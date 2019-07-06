الوالي يقرع الجرس بمدرسة الدقير.. بدء العام الدراسي بالخرطوم غداً الأحد

يقرع والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون حماد، صباح غدٍ الأحد، الجرس بمدرسة الدقير الثانوية بنين، إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد، وكانت المدرسة أحرزت المركز الأول في امتحانات شهادة الأساس.
وأعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عبد الله محمد نصر حسب (سونا) اليوم (السبت)، اكتمال الاستعدادات لبدء العام الدراسي في مرحلتي الأساس والثانوي بالمدارس الحكومية والخاصة والتعليم الأجنبي في الموعد المحدد لها (7 يوليو). وكان الوالي تفقد نهاية الأسبوع الماضي برفقة قيادات التعليم عدداً من المدارس للوقوف على ترتيبات بدء العام الدراسي 2019- 2020م.
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