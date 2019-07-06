سجالات حامية بين مغردين سعوديين وعمانيين

الخليج 365: يشهد “تويتر” سجالات حامية بين مغرّدين عُمانيين وسعوديين، على خلفية تغريدة لرجل الأعمال السعودي محمد العامر اتهم فيها الحكومة العمانية بدعم الحوثيين في اليمن والإضرار بمصالح الخليج. ومما جاء في تغريدة العامر: “عُمان لم تكن يوما محايدة في حرب اليمن بل كانت تدعم الحوثي سياسيا، وكذلك عسكريا من خلال تسهيل تهريب السلاح عبر حدودها، لكن اليوم لم يعد تدخلها سرا خاصة في محافظة المهرة هي وقطر من خلال دعمهما المعلن لإحدى الجماعات المناهضة للتحالف والتي يعيش قادتها في تركيا ومسقط”. المادة السابقة المؤتمر الجامع“ يطلق مبادرة لوقف الحرب في ليبيا

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