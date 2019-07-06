العراق تتبرأ من تصريحات سفيرها في واشنطن بشأن العلاقة مع إسرائيل

الخليج 365:

وصفت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت، تصريحات سفيرها لدى واشنطن فريد ياسين بشأن العلاقة مع إسرائيل بأنها ”تصريحات غير مناسبة“.

وذكرت الخارجية في بيان صحفي أن ”وسائل الإعلام تناقلت تصريحات غير مناسبة على لسان السفير العراقي في واشنطن“، مؤكدة أنها ”تولي أهمية خاصة للقضية الفلسطينية، التي غالبًا ما تمثل محورًا أساسيًا في المؤتمرات واللقاءات التي يحضرها ممثلونا ووفودنا في الخارج“.

وأضاف البيان أنه ”يحصل أحيانًا اجتزاء، أو نقص تعبير يقع فيه البعض يشوه موقف العراق المبدئي؛ لذلك نجدد التأكيد أن موقف العراق إزاء القضية الفلسطينية هو نفسه الموقف المبدئي والتاريخي برفض الاحتلال الإسرائيلي، واغتصابه لأرض عربية، وإننا لا نقِيم أي علاقات مع دولة الاحتلال، وملتزِمون بمبدأ المقاطعة“.