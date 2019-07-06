مصر تفرض ضريبة جديدة على أسعار الوقود بعد ارتفاعها‎

الخليج 365: أعلنت الحكومة المصرية فرض ضريبة جديدة ”القيمة المضافة“ على أسعار الوقود بعد إلغاء الشريحة من الدعم أمس الجمعة. ونص قرار رئيس الوزراء بآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بصورة ربع سنوية لجميع المواد البترولية، وربطها بالسعر العالمي، عدا الغاز، وقطاعي الكهرباء والمخابز، اعتبارًا من نهاية يونيو الماضي.

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