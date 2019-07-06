لجنة أحداث الاعتصام: التحري يتم بسرية ودقة ويسير بصورة جيدة

أكّدت لجنة التحقيق والتّحرِّي في الأحداث الأخيرة التي وقعت بساحة الاعتصام، والتي شُكِّلت بقرارٍ من النائب العام، أنّ عمليات التّحرِّي مع الشهود في الحادثة تتم بصُورةٍ دقيقةٍ، فيما أكّدت الإعلان عن نتائج التّحرِّي فور الانتهاء من عملها.

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وقال مَصدرٌ باللجنة حسب الصيحة الأن نقلاً عن (أس. أم. سي) اليوم (السبت)، إن التّحرِّي مع الشهود يتم بسريةٍ تامةٍ حفاظاً على حُقُوقهم وسلامتهم من جهة، والحفاظ على سرية المعلومات من جهةٍ أُخرى، وأضاف أنّ عمليات التّحرِّي والاستجواب تسير بصُورةٍ جيدةٍ، وكشف المصدر عن الاستعانة بعسكريين في اللجنة لمزيدٍ من التدقيق حول الحادثة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)