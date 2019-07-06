القضارف تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار اللحوم

شهدت أسواق بلدية القضارف هذه الأيام ارتفاعاً كبيراً في أسعار اللحوم وخلال جولة ميدانية – اليوم السبت على السوق الكبير بمدينة القضارف وضح أن سعر كيلو اللحم العجالي بلغ (٣٢٠) جنيهاً وكيلو اللحم .الضأني (٤٠٠) جنيه.
وفي هذا السياق أكد عدد من مواطني القضارف بحسب سونا – أن ارتفاع أسعار اللحوم غير مبرر خاصة وأن فصل الخريف وفر العلف اللازم لإطعام الماشية مما قلل الصرف عليها .
وفي ذات السياق فإن ولاية القضارف تحتل المركز الأول بين ولايات البلاد في مجال الصادر من الخراف والذي يصل أحياناً .إلى أربعة ملايين رأس خلال العام معظمه يصدر إلى المملكة العربية السعودية
.و خلال هذه الجولة أعرب مواطنو الولاية عن أملهم في أن تلتفت الحكومة إلى الأسعار المرتفعة و التي أثقلت كاهل المواطن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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