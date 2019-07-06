عمال الجزيرة : الاتفاق قاعدة متينة للحكم الرشيد

أعلن الشريف حمد الزين رئيس اتحاد عمال ولاية الجزيرة مباركة الاتحاد وقطاعات العمال بالولاية للاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير الذي عصم البلاد من الاحتراب وجسد قدرة الشعب في إدارة الأزمات. وأكد في تصريح بحسب وكالة السودان للأنباء أن الاتفاق سيسهم في تحقيق تنمية ونهضة واستقرار السودان. Advertisements وأعلن حافط ميرغني الأمين العام لاتحاد ولاية الجزيرة وقوف عمال الولاية ومباركتهم للاتفاق الذي جنب البلاد ويلات التشظي والاقتتال. ووصف الاتفاق بالانموذج في الممارسة السياسية، قائلاً إن الاتفاق سيؤسس قاعدة متينة للحكم الرشيد بالبلاد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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