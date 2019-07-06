حملة لتأهيل الطرق وإزالة آثار الأحداث الأخيرة بالخرطوم

دشنت ولاية الخرطوم حملة صيانة وتأهيل الطرق وإزالة آثار الأحداث الأخيرة بشارع الحرية جنوب، وأعلنت محلية الخرطوم عن ترميم كل البنيات التحتية والمرافق الحيوية بمحلية الخرطوم وإعادتها لسابق عهدها قبل الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

وأكد معتمد محلية الخرطوم، اللواء ركن (م) صبري بشرى حسن الشاذلي، التزام المحلية بالتنسيق مع هيئة الطرق والجسور ومصارف الأمطار وجهاز حماية الأراضي بالولاية بإعادة تأهيل البنيات التحتية، مناشداً الشباب ومواطني المحلية بالمشاركة في إعادة إعمار آثار الأحدث الأخيرة.

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من جانبه، أكد مدير هيئة الطرق والجسور ومصارف الأمطار ولاية الخرطوم، المهندس الصافي أحمد آدم،بحسب الشروق – أن الحملة تأتي إيماناً بالمرحلة الجديدة لبناء السودان وتنميته عقب التحولات السياسية الأخيرة، حيث تم تدشين العمل في القطاع الأول من سباق الخيل بشارع الحرية وحتى الإمدادات الطبية .

ويشمل إعادة الإنترلوك والكيربستون ونظافة الشارع وإضفاء بعض اللمسات التجميلية الأخرى من الطلاء والإنارة، لافتاً إلى أن الحملات ستشمل كل محليات الولاية الأخرى، بالتوازي مع أعمال الخريف من نظافة المصارف وبقية الأعمال الأخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)