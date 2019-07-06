التاريخ: 06-يوليو-2019
24 مشاهدة
يقرع والى ولاية الخرطوم، الفريق ركن أحمد عابدون حماد، الجرس صباح الأحد، السابع من يوليو الجاري، بمدرسة الدقير الثانوية بنين، إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد. وكانت المدرسة أحرزت المركز الأول في امتحانات شهادة الأساس لهذا العام .
وأعلن المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، عبدالله محمد نصر، بحسب الشروق – اكتمال الاستعدادات لبدء العام الدراسي في مرحلتي الأساس والثانوي بالمدارس الحكومية والخاصة والتعليم الأجنبي في الموعد المحدد لها في السابع من يوليو .
وكان والي الخرطوم قد تفقد نهاية الأسبوع الماضي برفقة قيادات التعليم بولاية الخرطوم، عدداً من المدارس للوقوف على ترتيبات بدء العام الدراسي 2019- 2020م.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بدء العام الدراسي للأساس والثانوي بالخرطوم غداً الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.