بدء العام الدراسي للأساس والثانوي بالخرطوم غداً الأحد

يقرع والى ولاية الخرطوم، الفريق ركن أحمد عابدون حماد، الجرس صباح الأحد، السابع من يوليو الجاري، بمدرسة الدقير الثانوية بنين، إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد. وكانت المدرسة أحرزت المركز الأول في امتحانات شهادة الأساس لهذا العام .

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وأعلن المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، عبدالله محمد نصر، بحسب الشروق – اكتمال الاستعدادات لبدء العام الدراسي في مرحلتي الأساس والثانوي بالمدارس الحكومية والخاصة والتعليم الأجنبي في الموعد المحدد لها في السابع من يوليو .

وكان والي الخرطوم قد تفقد نهاية الأسبوع الماضي برفقة قيادات التعليم بولاية الخرطوم، عدداً من المدارس للوقوف على ترتيبات بدء العام الدراسي 2019- 2020م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)