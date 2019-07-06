تحالف الشباب يثمن اتفاق المجلس العسكرى والحرية والتغيير

ثمن تحالف الشباب الثوري الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير ودعا إلى شمولية الاتفاق من أجل معالجة قضايا النزوح وإيقاف الحرب .

وقال الدكتور خطاب إبراهيم وداعة رئيس التحالف في منبر ” وكالة السودان للأنباء ” اليوم “نحن أكثر تفاؤلاً بهذا الاتفاق ونؤكد أن الشباب هم الشعلة في البناء والتعمير ونثمن دور الوسيط الدولي ونأمل أن يكون هذا آخر دور له في القضايا السودانية”.

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وطالب خطاب بحسب سونا – بالإسراع في حل قضايا الحرب والسلام والنزوح واللجوء وشدد على ضرورة تشكيل مجلس الوزراء من التكنقراط من ذوي الكفاءات والخبرات، ودعا كل التحالفات الأخرى إلى التجمع تحت مظلة واحدة ببرامج واضحة تخاطب قوى الهامش، وقال “نحن تجاوزنا العنف إلى حوار ونقاش واتفاق ولدينا برامج ومشروعات كما لدينا مشروع وطني حول كيف نوقف العطالة وحث الشباب للبناء والتعمير”.

من جانبه أعلن إبراهيم بدوي الأمين العام للتحالف عن قيام مبادرة مؤتمر شباب السودان قريباً وأهمية استكمال الاتفاق باستصحاب رؤى وأفكار القوى السياسية الأخرى والقوى السياسية التي شاركت في الثورة.

إلى ذلك دعا أحمد عثمان عضو التحالف المجلس العسكري إلى فتح باب الحوار أمام كل القوى السياسية والجلوس معها للوصول إلى حل كافة القضايا التي من شأنها تقدم وازدهار البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)