“ننهض بس” شعار جديد للتنمية

“ننهض بس” شعار جديد أعلنته الهيئة الشبابية القومية لمقابلة متطلبات المرحلة، وهو شعار ضمن الشعارات التي حفلت بها الساحة السياسية، خلال الفترة الماضية من عمر الثورة الشبابية، والتي برز فيها الشعار الأشهر “تسقط بس”، وتوالت الشعارات.

وحفلت الفترة الماضية من تاريخ البلاد السياسي، وبالتزامن مع الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، بجملة من الشعارات التي تفنن الثوار في تقديمها في قوالب فنية وأخرى كوميدية، للتعبير عن مواقفهم السياسية، وحشد مناصريهم، وترويج أفكارهم السياسية، لذلك تأتي دعوة الهيئة الشبابية القومية لتنفيذ شعار “ننهض بس” لتلبية حاجات المرحلة.

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وأعلنت الهيئة الشبابية القومية بحسب الشروق – أنها رفعت شعار “ننهض بس”، من خلال الرؤية الاستراتيجية الوطنية التي دربت عليها أكثر من 32 تحالفاً شبابياً منضوين تحت لواء الهيئة.

وقال رئيس الهيئة، عمار زكريا، إن العهود السابقة لم تكن تملك رؤية وطنية موحدة لمعالجة قضايا السياسية والاقتصاد والاجتماع، ولكن الثورة بإبداعاتها المختلفة ألهمت الشباب توحيد الوجدان في رؤية وطنية لكيفية البناء والنهضة.

وأشار زكريا إلى أن هذا ما تتطلبه المرحلة المهمة التي تمر بها البلاد، مؤكداً استمرارهم في تبني الورش التدريبية التي تضع الرؤية الاستراتيجية أولوية للبناء والاستقرار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)