المؤتمر الشعبي: الفترة الانتقالية طويلة

التاريخ: 06-يوليو-2019
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قال حزب المؤتمر الشعبي إن فترة الثلاث سنوات التي اتفق عليها طرفا التفاوض؛ المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، حول الفترة الانتقالية طويلة، وإن الفترة الانتقالية لا تحتاج إلى أكثر من سنة على أقصى سقف زمني.
وأكدت مسؤول النساء بالحزب، د. سهير أحمد صلاح، في تصريح، بحسب الشروق – ترحيب حزب المؤتمر الشعبي بالاتفاق على حكومة كفاءات، وأعربت عن أملها بأن يؤدي الاتفاق إلى تهدئة الأوضاع وترسيخ الحرية والعدالة لانتخابات نزيهة يشترك فيها الجميع، من غير إقصاء لأحد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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