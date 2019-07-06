“الحرية والتغيير” تٌصدر جدول جديد للعمل الثوري

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير جدول جديد للعمل الجماهيري والثوري بالبلاد لإسبوع واحد، وألغت الجدول القديم الذي أعلنته الأسبوع الماضي والمحدد لإسبوعين وكان يشمل مليونية وعصيان مدني وإضراب سياسي.

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ويبدأ الجدول الجديد الذي صدر اليوم “السبت” إعتباراً من اليوم بإجتماعات لجان الأحياء والمناطق بالعاصمة القومية والأقاليم حول واجبات المرحلة المقبلة لوضع خطط وبرامج عمل لكيفية تصفية تركة النظام البائد في المنطقة المعنية، فيما خصص “الأحد” المُقبل لمخاطبات واجتماعات المهنيين والموظفين بالشركات العامة والخاصة حول واجبات المرحلة واستعادة النقابات المهنية والحرفية والعمالية واستمرار اجتماعات لجان الأحياء.

وتستمر اجتماعات لجان الأحياء ليوم “الاثنين” أيضاً، وخصص “الثلاثاء” لبداية فعاليات المدن والأقاليم باسم واجبات المرحلة الانتقالية “ندوات، ورش عمل واجتماعات”، وتم تسمية المُقرر “الاربعاء” بأنه يوم للمبادرات الفردية والجماعية ونداء للمبدعين والتشكيليين لرسم جداريات الشهداء، بينما ستعقد ندوات مركزية في العاصمة القومية والأقاليم حول الراهن السياسي ومهام المرحلة الانتقالية يوم “الخميس”.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير حملة “حنبنيهو” الجمعة المُقبلة بالأحياء والنوادي والمدارس والشوارع العامة ومواصلة حملة التشكيليين ويُختتم الجدول “السبت” المقبل بأربعينية شهداء مجزرة “القيادة” ٢٩ رمضان وإحياء ذكرى شهداء الثورة السودانية في العاصمة القومية والأقاليم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)