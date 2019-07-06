المجلس العسكري يطالب بتطوير مجلس التخصصات الطبية

التاريخ: 06-يوليو-2019
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طالب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي اللواء بحري مهندس مستشار ابراهيم جابر بوضع خطة استراتيجية لتطوير وتوسعة عمل مجلس التخصصات الطبية في المرحلة المقبلة لجهة أن هناك أعداداً كبيرة من الأطباء المتخرجين من الجامعات ،مشيراً إلى ضرورة التوسع في المواعين التدريبية لهم ،فيما شدد على ضرورة مراجعة الرسوم الدراسية ووضع تصور لاقامة مبني جديد للمجلس .
وأضاف قائلاً إن هذا المقر غير مناسب لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من النواب وعلى المجلس أن يبحث عن مبنى آخر ،وأن يتم تحويله وتخصيصه إلى مستشفى تخصصي .
وقال اللواء جابر لدى تفقده انطلاقة امتحانات الجزء الأول للدكتوراة السريرية والإطلاع على تجربة المجلس والوقوف على المشروعات المستقبلية اليوم السبت بمقر مجلس التخصصات الطبية إن المبنى الحالي غير ملائم لاستيعاب وتدريب الأطباء في التخصصات المختلفة وأن هناك حاجة ماسة للبحث عن مباني كبيرة وواسعة لإقامة قاعات تدريبية ومعامل ومستشفى ملحق به. وتابع أنه لابد أن تكون هناك خطة واستراتيجية لتطوير عمل المجلس والقطاع الصحي.
وكشف جابر بحسب ما أورده المجلس الانتقالي على صفحتة بالفيس بوك – عن توجيهات صادرة من قبل المجلس العسكرى لولاة الولايات لتأهيل المستشفيات خلال هذا الشهر بجانب صيانة ميزات الأطباء والاستراحات، مشدداً على ضرورة وضع جدول لإصلاح مجلس التخصصات الطبية من خلال تخصيص مباني .جديدة وواسعة لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الأطباء،وأكد التزامه بحل اشكاليات القطاع الصحي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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