التاريخ: 06-يوليو-2019 فى : أخبار 114 مشاهدة Advertisements سجل سعر جرام الذهب اليوم السبت بسوق الذهب بالخرطوم انخفاضاً ملحوظاً حيث بلغ سعر شراء جرام الذهب 2200جنيهاً بينما بلغ سعر البيع 2600 جنيه لعيار 21(تركي – كويتي – بحريني – سعودي ). وقال التاجر أحمد محمد عثمان صاحب مجوهرات بالخرطوم بحسب سونا – إن الإقبال على الشراء ضعيف ونسبة البيع أكثر منه ، ويرجع ذلك لعدم توفر السيولة، وقال إننا نتوقع عودة الأسعار إلى طبيعتها بعد انخفاض الدولار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض أسعار الذهب بأسواق الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.