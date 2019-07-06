التحالف ينفي مزاعم الحوثيين عن إصابة أهداف سعودية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم السبت، من اعتراض وإسقاط طائرات مسيّرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.

وأوضح العقيد المالكي، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

ونفى التحالف مزاعم الميليشيات الحوثية عن إصابة الطائرات المسيرة لأهداف سعودية، مؤكداً استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعدة العرفية.