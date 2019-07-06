أعلنت المقاومة الشعبية اليمنية، اليوم السبت، مقتل مشرف ميليشيات الحوثي الإرهابية في الساحل الغربي، وعدد من مرافقيه، أثناء محاولة شن هجوم في محافظة الحديدة.
وأكد الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية، في بيان، بحسب موقع "نيوز يمن"، أن مشرف عام الميليشيات الحوثية وقائد محورها المتحرك في الساحل الغربي المدعو طالب سفيان، المكنى أبو طالب السفياني، لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه على يد القوات المشتركة التي أحبطت محاولات اجتياز الميليشيات خطوط التماس داخل مدينة الحديدة.
وأوضح البيان أن الميليشيات الحوثية، حاولت التقدم للمرة السادسة صوب الأحياء السكنية المحررة، مستخدمة مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، قبل أن يتم إخمادها بضربة نوعية إستهدفت قيادة الهجوم.
وأشار إلى أن مدفعية المقاومة والجيش تمكنت من قتل المدعو أبو طالب بقصف مخبئه بعد أن نجحت وحدات الاستطلاع في رصد تحركاته وتحديد مكان تواجده.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل قيادي حوثي على يد المقاومة في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.