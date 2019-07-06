مقتل قيادي حوثي على يد المقاومة في الحديدة

أعلنت المقاومة الشعبية اليمنية، اليوم السبت، مقتل مشرف ميليشيات الحوثي الإرهابية في الساحل الغربي، وعدد من مرافقيه، أثناء محاولة شن هجوم في محافظة الحديدة.

وأكد الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية، في بيان، بحسب موقع "نيوز يمن"، أن مشرف عام الميليشيات الحوثية وقائد محورها المتحرك في الساحل الغربي المدعو طالب سفيان، المكنى أبو طالب السفياني، لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه على يد القوات المشتركة التي أحبطت محاولات اجتياز الميليشيات خطوط التماس داخل مدينة الحديدة.

وأوضح البيان أن الميليشيات الحوثية، حاولت التقدم للمرة السادسة صوب الأحياء السكنية المحررة، مستخدمة مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، قبل أن يتم إخمادها بضربة نوعية إستهدفت قيادة الهجوم.

وأشار إلى أن مدفعية المقاومة والجيش تمكنت من قتل المدعو أبو طالب بقصف مخبئه بعد أن نجحت وحدات الاستطلاع في رصد تحركاته وتحديد مكان تواجده.