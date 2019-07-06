أمير قطر يلتقي ترامب في واشنطن في التاسع من يوليو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم التاسع من تموز/يوليو الجاري لتبادل الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم، وفق قول وكالة الأنباء القطرية اليوم السبت.

وكان البيت الأبيض قد قال في حزيران/يونيو الماضي إن الزيارة ستتناول الروابط الاقتصادية والأمنية إلى جانب قضايا مكافحة الإرهاب.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية كشفت أن أمير قطر سيدفع خلال الزيارة أكثر من 3 مليارات دولار لإتمام صفقة أسلحة تتضمن مروحيات أباتشي ومعدات متعلقة بها.