أمير قطر يلتقي ترامب في واشنطن في التاسع من يوليو

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
يلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم التاسع من تموز/يوليو الجاري لتبادل الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم، وفق قول وكالة الأنباء القطرية اليوم السبت.
وكان البيت الأبيض قد قال في حزيران/يونيو الماضي إن الزيارة ستتناول الروابط الاقتصادية والأمنية إلى جانب قضايا مكافحة الإرهاب.
وكانت تقارير إعلامية أمريكية كشفت أن أمير قطر سيدفع خلال الزيارة أكثر من 3 مليارات دولار لإتمام صفقة أسلحة تتضمن مروحيات أباتشي ومعدات متعلقة بها.
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