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الخليج 365:
تنتهي غداً الاحد المهلة التي حدَّدتها ايران لاطرافِ الاتفاقِ النووي للوفاءِ بوعودِهِم بعدَ انسحابِ الولاياتِ المتحدة ِ منه.
وخلال هذهِ المهلة كان الموقف الايراني متدَرِّجاً على خطِ تأمينِ الحقوقِ النوويةِ في ظلِ عجزٍ واضحٍ لدى الاوروبيينَ عن مواجهةِ واشنطن.
وكان كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن ايران ستتخذ خطوات جديدة يوم الاحد لتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي.. الموقف نفسه سبق واعلنته الرئاسة الايرانية قبل ايام ، في اطار جملة مواقف رسمية ايرانية صريحة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تقلص غداً التزاماتها النووية رداً على عدم الالتزام الاوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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