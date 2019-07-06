البرهان يترحم على شهداء الثورة من القوات النظامية والمواطنين

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي؛ الفريق أول الركن؛ عبدالفتاح البرهان؛ حرصهم على تنفيذ ماتم الإتفاق عليه مع قوى الحرية والتغيير في الخامس يوليو الجاري؛ وترحم البرهان على شهداء الثورة السودانية من القوات النظامية والمواطنين وتمنى الشفاء للجرحى.

وقال البرهان خلال كلمة للأمة السودانية مساء اليوم؛ " أن الاتفاق لاخاسر فيه"؛ وسنعمل بروح الشراكة مع قوى الحرية والتغيير لتحقيق اهداف المرحلة الانتقالية.

واشار الى أن الاتفاق بداية مرحلة بناء السودان الجديد والحكم الراشد والعدالة والشفافية ومحاربة الفساد والمحسوبية ونبذ العصبيات والقبلية.

وتقدم رئيس المجلس العسكري بالشكر لكل من ساهم في التوصل الى اتفاق؛ وخص الدول الشقيقة والصديقة التي قدمت الدعم المالي للسودان؛ والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي والبعثات الدبلوماسية؛ ورئيس الوزراء الاثيوبي.