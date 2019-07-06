عاجل.. جرحى في انفجار مركز تسوق بولاية فلوريدا الأميركية

أصيب عدد من الأميركيين، السبت، من جراء انفجار قوي هز مركز تسوق في ولاية فلوريدا الساحلية.
وأظهرت صور نشرت على مواقع إلكترونية أميركية حطاما أمام مركز التسوق الواقع في بلدة بلانتيشون في جنوب فلوريدا، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".
وقال جهاز الإطفاء في بلانتيشون إن الانفجار ناجم عن الغاز، مشيرا إلى سقوط "جرحى عديدين".
وفور وقوع الانفجار أغلقت السلطات الأميركية شارعا رئيسيا قرب مركز التسوق.
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