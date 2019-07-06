رئيس المجلس العسكري يتعهد بتنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التواصل إليه

قال رئيس المجلس العسكري في السودان، عبد الفتاح البرهان، إن الشراكة هدفنا المعلن وسنحقق بها دولة السلام والحرية والعدالة.
وتعهد البرهان خلال كلمة لها نقلتها فضائية "سكاي نيوز عربية" بتنفيذ بنود الاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
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