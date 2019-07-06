حميدتي: سنفعل قانون من أين لك هذا وسنحاسب أي "مفسد"

تعهد نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بمحاسبة أي مفسد منذ العام 1989، وتفعيل قانون من أين لك هذا، وكشف أن كل أموال المساعدات من السعودية والإمارات مودعة في بنك السودان المركزي.

وطالب حمديتي الذي كان يخاطب حشداً جماهيراً في ضاحية الحاج يوسف بمحلية شرق النيل، طالب الشعب السوداني بنبذ العصبية والجهوية والقبلية، وبالتعاون لخدمة تنمية البلد، وشدد على “أن المرحلة سوف تسود فيها روح القانون، ولن نجامل في حق الناس، وأي زول ظلم أو أكل حق الناس سوف يتحاسب القانون”.

وأضاف حمديتي أن المجلس العسكري تعاهد مع قوى الحرية والتغيير على التوحد والتكاتف للخروج بالسودان إلى بر الأمان، والعمل على تلبية متطلبات المواطن في الصحة والتعليم والطرق وكل المشروعات التنموية.

وأردف أن الأولوية للجماهير ولمعاش وتعليم الناس والمدارس والطرق، وقال “أي قرش سوف يذهب في محله، ومنذ ثلاثة شهور أي قرش ذهب لبنك السودان”.