تقدم في محادثات السلام الأخيرة بين طالبان وواشنطن

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد اليوم السبت، أن الجولة السابعة من محادثات السلام التي تجريها الولايات المتحدة مع حركة طالبان كانت "الأكثر إنتاجية" حتى الآن.
وقال المفاوض الأمريكي، إن "الأيام الستة الأخيرة كانت الأكثر إنتاجية من بين الجولات التي أجريناها مع طالبان... لقد أحرزنا تقدماً في كافة المسائل التي تتم مناقشتها"، وذلك عشية حوار بين الأطراف الأفغانية من المقرر أن يعقد غداً الأحد.
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