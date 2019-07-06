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برشلونة يقترب بقوة من حسم صفقة جديدة

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اقترب نادي الإسباني من إتمام صفقة تبادلية مع فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وأشارت تقارير صحفية إن برشلونة يرغب في الحصول على خدمات جواو كانسيلو ظهير يوفنتوس، خاصة بعد اقتراب رحيل نيلسون سيميدو إلى فريق أتليتكو مدريد.

ويملك جواو كانسيلو العديد من العروض المقدمة له في فترة الميركاتو الصيفي الحالي، حيث يريد مانشستر سيتي أيضاً ضم اللاعب البرتغالي.

يذكر أن كانسيلو كان قد انضم لنادي يوفنتوس الإيطالي في بداية الموسم الماضي، وذلك قادما من نادي إنتر ميلان.

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