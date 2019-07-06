برشلونة يقترب بقوة من حسم صفقة جديدة

اقترب نادي برشلونة الإسباني من إتمام صفقة تبادلية مع فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.
ويملك جواو كانسيلو العديد من العروض المقدمة له في فترة الميركاتو الصيفي الحالي، حيث يريد مانشستر سيتي أيضاً ضم اللاعب البرتغالي.
يذكر أن كانسيلو كان قد انضم لنادي يوفنتوس الإيطالي في بداية الموسم الماضي، وذلك قادما من نادي إنتر ميلان.
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