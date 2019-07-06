أوفر مارس المدير الرياضي لأياكس يصدم برشلونة رغم العلاقة التاريخية !

في بداية الصيف حاول آرسنال اللندني التعاقد مع مارك أوفر مارس كمدير رياضي للنادي لتعويض رحيل جيزيدس ولكنه رفض وجدد عقده مع أياكس أمستردام .

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نجاحات ضخمة دشنها أوفر مارس للفريق الهولندي من بطولات وأموال نظير بيع العديد من النجوم ومن المنتظر أن يبيع دي ليخت لتزداد المكاسب المالية.

وبحسب موقع هاي كورة فإن صحيفة التليجراف الهولندية أكدت إن برشلونة عرض التعاقد مع أوفر مارس ليحل محل سيجورا في منصبه إن إستقال من برشلونة ولكن مارس رفض ترك أياكس حاليا خصوصا وإنه هو من أقنع تين هاج بالإستمرار كمدرب لأياكس ويشعر بان رحيله حاليا معناه تخريب لمشروع أياكس رغم إن حلمه الإداري العمل في برشلونة الذي لعب له في نهاية التسعينات وبداية الألفية الجديدة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)