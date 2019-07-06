الكرة السودانية تُفجع برحيل قائد منتخب 1970

التاريخ: 06-يوليو-2019
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فُجعت الكرة السودانية اليوم الجمعة، برحيل أمين زكي، قائد الهلال ومنتخب السودان في ستينات القرن الماضي، وبداية السبعينات، إثر علة لم تمهله طويلاً بالعاصمة المصرية القاهرة.
كان أمين زكي، قائد منتخب السودان، الذي رفع كأس أمم أفريقيا عام 1970، والتي أقيمت بالسودان، وفاز بها منتخب صقور الجديان.
ولعب أمين زكي، للأهلي المصري موسمًا واحدًا “1971-1972”.
وبحسب موقع كورة بدأ أمين زكي مشواره مع الهلال قبل نهاية عام 1957، ولعب للمنتخب السوداني عام منذ 1959، واعتزل اللعب الدولي في عام 1971، ومع الهلال عام 1974.
ونعى كمال شداد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني، ونوابه وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الاتحاد، اللاعب الراحل.
كانت آخر محطات أمين زكي في كرة القدم، رئاسته للإدارة الرياضية، بنادي الهلال السوداني قبل نحو 4 مواسم، بعد انتخاب الدكتور أشرف الكاردينال، رئيسًا لمجلس الإدارة بنادي الهلال.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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