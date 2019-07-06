المهدي: لن أترشح في الانتخابات المقبلة

أكد زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، على عدم القبول بأي وظيفة خلال المرحلة الانتقالية، موضحاً أنه سيكتفي بلعب دور العراب السياسي، وأنه لن يكون ضمن المرشحين للانتخابات المقبلة، متعهداً بالعمل بكافة الوسائل لإقناع الحركات المسلحة بالانضمام لعملية السلام.

وقال المهدي في حديث بحسب “قناة “العربية”، ليل الجمعة، إن الحزب قرر تقديم مبادرة تتضمن حلولاً للمشاكل التي يمكن حدوثها في الفترة الانتقالية، مشيراً إلى ضرورة أن يكون معيار الترشح للمجلس السيادي شخصيات غير حزبية.

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وأشار المهدي إلى نيته رفع يده عن المهام الحزبية والتنفيذية، وليس من السياسة والفكر، لافتاً إلى أنه يملك مهام كثيرة، من بينها قومية، وأخرى دولية، قائلاً إنه سيصرف نفسه خلال الفترة الانتقالية لهذه المجالات.

وشدد على أن رئيس الوزراء المرتقب للفترة الانتقالية يجب أن يرضي كل المقاييس الوطنية، معبراً عن أمله في أنه يتم الاتفاق عليه، لأنه يتوقع أن تكون هناك خلافات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)