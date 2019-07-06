مناوي : “اتفاق الخرطوم” لا يعبر عن قضايا الوطن

التاريخ: 06-يوليو-2019
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قال مني أركو مناوي رئيس “حركة تحرير السودان ” المتمردة إن الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير “لا يعبر عن قضايا الوطن ولا يقدر تضحياته”. وفي بيان للحركة أمس “الجمعة” أعتبر مناوي أن “أي اتفاق لم يؤسس على أرضية السلام يعتبر امتداداً للإنقاذ “النظام السابق”.
وشدد مناوي بحسب اليوم التالي على أن الأشهر الـ(6) الأولي المحددة في الاتفاق ضمن الفترة الانتقالية لتحقيق السلام, “جاءت بشكل انتقائي وانتهازي ولا تؤدي غرض بناء السودان الذي عانى من أزمات حادة ومتشعبة” ودعا مناوي إلى الوصول لـ”اتفاق ينهي الحرب ويزيل آثارها من خلال عودة اللاجئين والنازحين”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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