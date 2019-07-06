14 قتيلا في سقوط قذائف هاون على سوق في أفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية المعنية، اليوم السبت، أن حصيلة حادث سقوط قذائف هاون على سوق مزدحم في شمال أفغانستان، أمس الجمعة، قد وصلت إلى 14 قتيلا.

وسقطت عدة قذائف أطلقتها حركة "طالبان"، أمس الجمعة، على السوق شعبية في محافظة فارياب شمالي البلاد، بحسب المتحدث العسكري الأفغاني حنيف رضائي.

وقال رضائي، لوكالة "فرانس برس"، إن الحادث أسفر عن مقتل 14 مدنيا وجرح 40 بينهم نساء وأطفال.

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وأضاف أن طالبان كانت تحاول استهداف نقطة تفتيش للجيش قرب السوق.

وتشهد أفغانستان مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة "طالبان" التي استولت في السابق على مساحة كبيرة في المناطق الريفية من البلاد وشنت هجومًا على المدن الكبرى.

وتقوم قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية بعمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.