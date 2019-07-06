عاجل.. انفجار قرب وزارة الدفاع الإسرائيلية فى تل أبيب

أفادت فضائية فرانس 24 الفرنسية، أن انفجارًا ضخم وقع اليوم السبت بالقرب من مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.
مشيرة إلى أن الحادث نجم عن انفجار سيارة كانت قرب المبنى.
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