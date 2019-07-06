الكونجرس يسعى لمنع إنتاج العملة الرقمية في إيران

قال سعيد زرندي، مساعد وزير الصناعة والتجارة والمعادن الإيراني، إن الكونجرس الأمريكي، يسعى لمنع إنتاج العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" في إيران.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المسؤول الإيراني قوله، إن هذه العملة تعتبر أداة لتفادي الحظر المالي على الأفراد والدول، فضلا عن إمكانية تنفيذ عمليات "تبييض أموال " عبرها - وذلك في إشارة إلى أن استخدامها يعد سلاحا ذي حدين.

Advertisements

وأضاف أن ( طهران ) لم تتخذ قرارا حتى الآن بشأن إنتاج "بيتكوين"، مؤكدا ضرورة الإسراع في حسم هذه المسألة، حتى لا تتحول لأنشطة سرية.

وأشار إلى أن عددا من الوزارات في إيران تعمل إلى جانب البنك المركزي لحسم موضوع إنتاج "العملة الرقمية " في إيران.