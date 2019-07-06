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نابولي ويوفنتوس يتصارعان على مهاجم مانشستر يونايتد

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كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم السبت عن دخول ناديي يوفنتوس ونابولي في منافسة على ضم روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وأوضحت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن نابولي ويوفنتوس يتنافسان على ضم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي كان على مقربة من الانتقال إلى إنتر ميلان.

 

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وأكدت الصحف الإيطالية أن لوكاكو اتفق مع إنتر ميلان حول بنود العقد وقيمة الراتب السنوي، لكن مانشستر يونايتد رفض بيع المهاجم البلجيكي دون دفع مبلغ 75 مليون يورو على الأقل.

 

ويسعى نادي إنتر ميلان لتقليل القيمة المالية المطلوبة أما يوفنتوس يريد لوكاكو من أجل تعويض رحيل جونزالو هيجواين بينما نابولي يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد بطلب من المدرب كارلو أنشيلوتي.

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