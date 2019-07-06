دقلو: نسعى إلى إقامة دولة القانون لبدء مرحلة جديدة في السودان

قال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يتطلب التعاون والتوافق بين جميع أطياف الشعب السوداني للخروج من الأزمة.

وأكد دقلو على تكثيف الجهود والتعاون لتحقيق الاستقرار، والسعي إلى إقامة دولة القانون لبدء مرحلة جديدة في السودان.