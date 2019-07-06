دقلو: نسعى إلى إقامة دولة القانون لبدء مرحلة جديدة في السودان

قال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يتطلب التعاون والتوافق بين جميع أطياف الشعب السوداني للخروج من الأزمة.
وأشاد بالمساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية والإمارات، مؤكداً أنها موجودة في بنك السودان المركزي وسيتم توجيهها للتنمية وتطوير قطاعي التعليم والصحة.
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